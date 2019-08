Remembranzas

LEA TAMBIÉN

Soy adulto mayor de 79 años, me llamo Luis Milton Herrera Suárez, nací y crecí en el cantón Patate; mi padre Segundo Herrera fue chofer de la hacienda La Merced, cuyo dueño fue Luis Samaniego, muy amigo del Dr. Velasco Ibarra; padre de tres hijas, quienes ocupaban cargos de secretarias en la presidencia o en algún ministerio de su gobierno.

Esta particularidad me facilitó para que desde muy niño haya tenido la oportunidad por muchas ocasiones en mis manos Diario EL COMERCIO, razón por la cual hasta el presente sea un asiduo lector de este periódico. No puedo dejar pasar por alto el contenido de sus editoriales, tan interesantes, educativos y críticos de valiosos editorialistas como de sus interesantes noticias del país y el mundo. Al momento extraño las añoradas tiras cómicas editadas y leídas en mi niñez como: Tarzán, el hombre mono; Benitín y Eneas, Educando a papá, Doña Ramona, Superman y Aunque Ud. no lo crea etc., etc.



Desde 1965 vivo en Archidona, fui profesor por 42 años, soy jubilado y mi único entretenimiento es la lectura del Diario; es así como tengo en mis manos la página 5 del domingo 28 de julio con la historia del libro “La Medicina del Hospital San Juan de Dios. Me ha causado una grata impresión al recordar que fui paciente para una cirugía emergente de apéndice en 1962; fui atendido de inmediato con mucha bondad y sabiduría por los médicos de aquella época, posiblemente por alguno de los doctores que constan en la fotografía del diario, y también por la hermana Sor Genoveva.



Cuánto me alegra y felicito con sinceridad se haya hecho memoria de las acciones tan humanitarias y sacrificadas de esta importante institución que al momento se ha convertido en un Museo Histórico para la ciudad de Quito, del país y del mundo.