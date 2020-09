LEA TAMBIÉN

Remedios caseros y dióxido de cloro: ¿Es la solución para el covid-19?

En los últimos meses hemos sido testigos que circula mucha información respecto a curas caseras y el consumo del dióxido de cloro para combatir el covid-19, varios testimonios aseguran que se curaron con dichos remedios.



La sociedad por el temor de morir ha optado por consumirlos, no se dan cuenta de los daños que esto puede generar a su salud, los especialistas hablan de que no debemos automedicarnos porque a ciencia cierta no sabemos que daño ocasiona ingerir estos tipos de sustancias como: el dióxido de cloro y los denominados remedios caseros.



Una gran parte de la sociedad sin importar las consecuencias que esto puede provocar, lo consume.



En la espera de la vacuna que genera inmunidad contra el covid-19, el mayor problema ahora es la desinformación, un problema que podemos evitar dejando de compartir este tipo de información.