Cartas al director / 15 de enero de 2022

Relaciones exteriores: Cooperación/Asociación

El Ministro Holguín despejó la piedra filosofal del servicio exterior y comercio internacional del Estado: “Vemos pasos certeros para ir logrando los intereses comerciales… No necesariamente un tratado internacional es lo que requerimos con EE.UU.”.

Sí, la solución Acuerdos de Cooperación/Asociación en tantos temas cuantos rubros de gestión, para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo. Mi carta de 9-24-2021.

Se debe solo trazar una “Agenda de prioridades”y que los embajadores, cónsules, ministros, consejeros, Proecuador, etc., la trabajen a diario, con evaluación mensual. Este sistema apliqué como Coordinador de los Consejeros Comerciales del MICIP; uno de ellos, que almorzó con el Presidente de la República, reclamó mi proceder pero le demostré ante el Ministro que la gestión era eficiente y hasta recibió en Tokio un container con muestrarios de 45 empresas (sin que le cueste al Estado); no pudo decir palabra ante los documentos.

Sí, Ministro, se debe centuplicar la cooperación internacional y qué mejor que lo gestionen los del Servicio Exterior, que ganan 10 veces más que los de planta, y sean evaluados semestralmente por resultados para su continuidad.

“Atrevámonos a cambiar” exhorta el Presidente, ¡pero ahora, mañana estaremos otra vez rezagados!

César Aurelio Molina Pérez

¿Cuál camiseta no pos ponemos?

Es cómico escuchar una frase popular: “ponte la camiseta”. Fácil decirla para el dueño, el de arriba, para los que ganan sueldos de 4 cifras altas y doloroso para el pobre a quien le instauran un falso sentimiento de culpa, “es tu obligación, tienes que darlo todo”.

Algo que no dejo de preguntarme es ¿por qué no usan la misma premisa para los de arriba?, es decir: “trabajen gratis por amor, agradecimiento y afecto a la camiseta”.

Es muy fácil ser egoísta cuando se está del otro lado de la calle, todos necesitamos trabajar, pero dolorosamente hasta eso depende de la “estrella”… debemos destacar que por ley una jornada laboral es de ocho horas, en ese lugar “no eres indispensable”, ni siquiera mereces un ¡gracias!, en cambio, en tu hogar sí eres imprescindible… la mayoría nos perdimos de ver crecer a nuestros hijos por proveer.

Pregunto: ¿quién se preocupa por ti cuando enfermas?… comprendamos la diferencia entre estas dos camisetas, ¿acaso a alguno lo fue a atender en el lecho del dolor el jefe o sus compañeros? Entonces… ¿cuál camiseta es más importante?… no permitamos que jueguen con nuestra psicología, no está bien regalar el trabajo en honor a la camiseta, no es mejor trabajador el que poco más y duerme en el trabajo, el que no recuerda que tiene una vida o una familia, no olvides que para los únicos que eres importante es para tu familia, si requieren de ti con más tiempo o

más funciones, por pequeñas que creas que son… “Cóbralas”, es un derecho, no te están haciendo un favor… trabaja las 8 horas con el corazón, devenga el sueldo, pero nunca permitas que te obliguen a “ponerte una camiseta” a la que no le importas.

Aissa Pazmiño Real