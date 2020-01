Reflexión importante

LEA TAMBIÉN

Estamos viviendo un momento delicado. La mentalidad bipolar se ha adueñado de nuestra sociedad: derecha- izquierda, capitalistas-socialistas, capital-trabajo, cultura mestiza-cultura indígena, extractivistas- ecologistas. Este pensamiento bipolar causa mucho daño porque radicaliza las posturas.

Somos nosotros contra ellos. Nuestra manera de pensar describe quienes somos. Es esta forma de pensar la que impide llegar a la solución de los problemas.Si cambiamos nuestra forma de pensar podremos ver que siempre existe una tercera alternativa como la bautizó Stephen Covey. Si mi postura la simbolizamos por A y la postura contraria por B, existe una alternativa C que mejora las posturas iniciales A y B. A este proceso de obtener C se le llama sinergia.



Llegar a C implica una decisión de mejorar nuestro entorno familiar y social. Si C mejora sustancialmente mi postura inicial, ¿por qué no tratar de conseguirla? Hay metodologías para solucionar sinérgicamente los conflictos.

El Gobierno y los líderes políticos tienen la responsabilidad de asumir este reto e implementar procesos técnicos como el aquí descrito para desbloquear los diálogos entre los distintos actores sociales. La buena voluntad no es suficiente. Hagámoslo por nosotros y por las generaciones que vienen y que tienen todo el derecho de reclamar un país que ofrezca oportunidades.