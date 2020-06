Recuperar lo robado

LEA TAMBIÉN

El Ecuador ha sido golpeado por tres de las peores crisis de su historia, la baja de los precios del petróleo, la pandemia del covid-19, y pagar la deuda de una organización criminal, que gobernó el país los últimos 10 años, el Presidente nos pide cooperación, cuando todos los ecuatorianos estamos frustrados, porque la cirugía mayor que ofreció nunca la cumplió, sus colaboradores, tienen el mismo ADN -35; un grafiti en las redes sociales, lo describe muy bien cuando dice :” Lo que le pasa al país, es que la solución está en manos del problema”.

Para acabar con la corrupción, hay que recuperar el dinero robado, y aplastar esta serpiente de dos cabezas, porque la cola se muere sola. Ferdinand Marcos gobernó Filipinas, desde 1965 hasta 1985, saqueó Filipinas, el murió pero su viuda Imelda Marcos, vivía en Nueva York, en un lujoso apartamento con 4 000 pares de zapatos; el gobierno de Filipinas contrato a la Compañía Kroll, y recuperaron todo el dinero robado, esta compañía es experta en hacer este trabajo, es la misma del caso Caminosca, que encontró que Odebrecht entregó un soborno de un millón de dólares, a Jorge Glas, y no creo ha sido enjuiciado por esto; Kroll también encontró la fortuna de Françoise Duvalier ex mandatario de Haití, y la de Saddam Hussein, de Iraq.



Si el Presidente quiere el apoyo de los ecuatorianos debe recuperar todo el dinero robado, antes no era el momento, pero ahora sí lo es, con la sentencia del caso arroz verde, la Comisión Anticorrupción de la sociedad civil, debe tomar la posta y hacer gestiones en la Fiscalía y solicitar ayuda de Instituciones Internacionales, para sufragar el costo de este servicio, el decir que es un éxito recuperar USD 13 millones es una burla para el país.