A recuperar la autoestima

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dolor, indignación, impotencia, vergüenza son sentimientos que se entrecruzan por la mente de la gran mayoría de ecuatorianos al observar la barbarie que se suscitó en la ciudad de Ibarra y que terminó con el asesinato público de Diana. Es que la sociedad y la institucionalidad no logran despertar, no encuentran el camino para liberarse de diez años de corrupción, injusticias, sumisión, temor y se han acurrucado en un rincón en busca de protección.



La Constitución, en lo que concierne a los deberes primordiales del Estado, artículo 3, numeral 8, dice “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.



Como es posible que la Policía Nacional, noble Institución cuya misión es “Atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional, proteja hoy a los delincuentes y no a los ciudadanos de paz que cumplen con la ley.



Causa estupor e irritación, el observar como toda una cuadrilla de policías bien armados no tienen el valor suficiente para aniquilar al delincuente y frente a sus ojos permiten el asesinato de una indefensa mujer embarazada, su falta de decisión, valor y coraje les hace indignos de llevar el uniforme, la indignidad recae también en las autoridades policiales y de gobierno que generan ese tipo de actitudes.



Ecuatorianos, es hora de despertar de recuperar la autoestima, encontrar el camino de libertad, justicia y amor propio, recobrar esos valores que se nos arrancharon.



Manuel Estrella Egas