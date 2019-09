Rector Unidad de la Educativa San Pedro Pascual

LEA TAMBIÉN

Luego del exabrupto emocional expresado por el Presidente de la República al respecto de no autorizar la subida de matrículas y pensiones de las instituciones educativas particulares y fiscomisionales, se ha generado incertidumbre en el sistema de educación: La primera de ellas, por parte de los padres de familia que aspiran con ilusión se devuelvan rubros cobrados en matrículas, autorizados por el propio Ministerio de Educación; la segunda, por parte de las instituciones educativas que luego de haber obtenido una Resolución de Costos aprobada para el alza de matrículas y pensiones ejecutó acciones de mejora para ofertar un mejor servicio educativo. ¡Y ahora¡, estamos a punto de perder un derecho adquirido, solo por la premura pasional y demagógica del momento por parte de un mandatario que debería asesorarse de mejor manera antes de emitir criterios totalmente ilegales ante el país.

Esto solo nos mueve a reflexionar, ¿será que el Presidente, conocedor de la ley da marcha atrás y retracta sus acciones compulsivas?, si lo hace tiene dos problemáticas a resolver: la falta de credibilidad que va a ganar ante sus mandantes, o asumir como caballero su error y enfrentar la crítica nacional. Si no lo hace tiene dos problemáticas: que el sector educativo particular devele constitucionalmente su falta de gobernabilidad, o mantenerse en su retórica demagógica que tarde o temprano le va a jugar una mala pasada desde el ámbito legal.



Tal vez se le olvidó al Presidente de la República dos principios, uno constitucional y el otro de estadística nacional; el primero hace referencia al derecho que tienen las familias para escoger una institución educativa afín a sus principios: sociales, económicos, religiosos y culturales, y el segundo, que las instituciones educativas particulares sacan la cara adelante en las estadísticas sobre los resultados de las evaluaciones Ser Bachiller y despuntan en calidad educativa. En pocas palabras, las instituciones educativas particulares y fiscomisionales elevan su nivel de desempeño año a año gracias a las pensiones que son derecho constitucional de libre elección por parte de los padres de familia, además, las instituciones particulares que pagan salarios mas bajos a sus docentes son referentes de calidad, en forma contradictoria en cambio, que las instituciones educativas fiscales que pagan salarios más elevados pero siguen aún rezagadas en su mayoría en resultados que demuestren su eficacia y calidad educativa.



Menudo rollo que nos ha dejado Sr. Presidente, ahora solo le toca entablar mesas de diálogo y demostrar si mantiene su liderazgo o poder. Liderazgo, si encuentra la fórmula para Ganar – Ganar, o poder, si mantiene su postura inconstitucional que vulnera un derecho adquirido.



Y más aún, la vulneración de la representatividad que la Ministra de Educación tiene sobre su cartera de estado y usted Sr. Presidente, se la ha arrebatado al desautorizarla por “demagogia educativa” para ganarse el cariño o admiración de un pueblo que no lo comprende.