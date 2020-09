Reactivación económica

LEA TAMBIÉN

En el ámbito internacional es un buen respiro financiero renegociar la deuda externa y la aceptación de nuestros principales acreedores. La buena voluntad del país de honrar sus compromisos, el combate a la corrupción, narcotráfico, la imagen que proyecta la fiscal.

Nuestro desafío es controlar la propagación del virus sin terminar de colapsar el sistema financiero y productivo. Ahora esto dependerá de decisiones políticas cínicas será un político que termine diciendo la hora de no usar mascarillas, sin importar que los virus seguirán coexistiendo con la humanidad. Pero a futuro las personas enfermas de influenza, neumonía etc. deberán utilizan obligatoriamente mascarillas en lugares públicos con aglomeración.



Nos acercamos a las elecciones y tenemos una cantidad de candidatos presidenciables que no guarda relación al tamaño del país pero que finalmente se reduce en derecha, izquierda y el factor X que puede salir incluso de la farándula. Ecuador históricamente cuando se cansa de la izquierda se pasa a la derecha y luego regresa a la izquierda. Lo importante es combatir la corrupción la misma que se inició desde la época de los virreyes que no ganaban un centavo, pero ejercían poder y no cito a los incas ya que sus leyes contra la corrupción eran severas.