¿Quiénes “ganaron” con Alianza País?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Presidente Moreno quiere que todos los trabajadores paguen la gran farra del correísmo - morenismo de estos trece años. Exige quitar tres dólares de la mesa del trabajador y su familia, con cuyo valor se alimenta un día.

Alguna vez afrontemos la verdad histórica, hoy que los hechos están frescos en la memoria de los ecuatorianos.



Alianza País ha manejado el Ecuador también en su presidencia, o se olvida que nombró embajador en Estados Unidos a Alexis Mera, al señor Richard Espinosa le designó Jefe de la misión diplomática en Italia, al señor Edgar Ponce le mantuvo como embajador en Cuba, al señor Ricardo Patiño le nombró asesor suyo, igual que al señor Virgilio Hernández, que las embajadas en Argentina, Venezuela han sido reductos correístas y qué decir de los consulados. A los que aplaudían a rabiar a Correa en las sabatinas, hoy les tiene dirigiendo la Secretaría de la presidencia y el Ministerio de Gobierno.



Nada ha hecho por recuperar los tres dólares por barril de petróleo que se llevan los intermediarios. No ha dado un paso para recuperar los USD 261 millones que la CFN denunció en el 2008. etc., etc.



Señor Presidente, con USD 1500 mensuales sobrevive una familia de cuatro personas, que para vivir con dignidad tendrá que acudir a préstamos, que si son bancarios le cobran intereses del 16% al 28% en economía dolarizada, o caer en manos de los usureros.



Determine señor Presidente, a quienes ganaron durante los trece años de la revolución ciudadana y verá que no necesita meter la mano a los trabajadores del sector privado. En cuanto a los del sector público, elimine la famosa escala superior que tiene sueldos entre tres mil y nueve mil dólares, que usted bien sabe a qué se dedicaron: fuerza de choque del correísmo. Elimine las 65 entidades en las cuales se cobijaron los ciento treinta mil activistas del socialismo del siglo XXI.