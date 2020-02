Puntualiza el ministro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El pasado 21 de enero de 2020 se publicó la carta del lector denominada “Pensiones alimenticias”, autoría del ciudadano José Arias Osejo, cuyo contenido es respetable por la importancia del involucramiento ciudadano en el debate público. Sin embargo, es necesario presentar las siguientes puntualizaciones:

Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social hemos planteado un documento integral de aportes a las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que contienen 136 artículos, los cuales deben analizarse en su conjunto pues proponemos innovaciones de fondo para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.



Claramente el autor de la carta publicada no ha revisado la norma actual vigente desde el 2003 y tampoco ha leído nuestra propuesta, ya que concluye con planteamientos alejados a la realidad que quizá son producto de una lectura superficial de titulares imprecisos. Dentro de los contenidos presentados a la Asamblea Nacional se mantiene la pensión alimenticia como obligatoria hasta los 18 años, y excepcionalmente hasta los 24 cuando el beneficiario de la pensión se encuentra cursando sus estudios universitarios, edad promedio que toman carreras complejas como medicina, ingenierías, arquitectura y otras.



La falta de información y el desconocimiento confunden populismo con progresividad de derechos para nuestra niñez y adolescencia, que es lo que buscamos. Es simple revisar lo que ocurre en otros países de la región con similares características culturales y socioeconómicas a las nuestras: Colombia, Argentina y Costa Rica establecen la pensión alimenticia obligatoria, para el hijo que estudia, hasta los 25 años. En Chile, si el joven cursa la universidad, la pensión puede extenderse aún más. Siempre que la condición sea garantizar sus estudios superiores.



El escrito del lector sin duda tiene una mirada adulto céntrica, repitiendo falsedades que circulan en redes sociales. Es menester aclarar que esta reforma involucra directamente a 163 000 jóvenes de 21 a 24 años hijos de parejas separadas, de los cuales la mayoría tienen jefatura de hogar femenino.



De este total, solo 63 000 asisten actualmente a la universidad. Es incorrecto plantear que se trata de un tema menor. Este tema corresponde a una problemática sustancia en donde la familia y el Estado deben involucrarse.

Adicionalmente el lector, en su análisis deja por fuera otros aspectos muy importantes del proyecto de ley, tales como los avances que se propone en el sistema de adopciones para garantizar que el proceso sea más ágil y concluya en un plazo máximo de 12 meses. La propuesta incluye otros aspectos fundamentales para el bienestar del menor, como la coparentalidad compartida, es decir que los padres que cumplen con responsabilidad del régimen de alimentos, tengan pleno derecho de participar en la toma de decisiones de la vida de sus hijos, tales como el tipo de educación y el tiempo que comparten en su descanso y disfrute del tiempo libre.



Un debate de derechos no puede convertirse en un debate de prejuicios y traumas. La legislación se construye por la generalidad no por ciertas excepciones que pueden existir. Elevar el nivel de debate y profundizando nos construye como sociedad.