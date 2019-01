La psoriasis, una enfermedad que por ignorancia se agrava y genera discriminación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde los 17 años, padezco una enfermedad crónica de la piel y que no se la deseo a nadie, pues se parece a la antigua lepra. Mi piel se despellejó de pies a cabeza, pasé 3 meses en cama, con picazón intensa, y decaído moralmente. Parecía una serpiente mudando de piel.



Escribo esta carta para que la gente sepa que la psoriasis, aunque destruye la piel, no es contagiosa. El estrés es tu peor enemigo. Yo trabajo en ventas y cuando eclosiona mi piel, por el estrés; los clientes no me quieren dar la mano porque creen que tengo algo contagioso y me siento mal, discriminado.



He notado que mi enfermedad no es rara, ya que niños y adultos la padecen. En mis recorridos lo constato a menudo, pero lo preocupante es que ellos desconocen de su estado. Es importante que si presentan descamación de la piel, picazón, dolor y piel roja, acudan al dermatólogo. En el Hospital Los Ceibos encontré médicos especializados. Luego de gastar USD 75 por consulta privada y USD 600 en medicinas, que no me solucionaron nada, logré al fin conseguir el control adecuado de mi enfermedad, que no tiene cura. Agradezco de antemano al Dr. Howard Romo, dermatólogo del Hospital Los Ceibos, por devolverle en 7 meses la normalidad a mi piel, pues llegué grave. Él me recetó cremas de buena calidad y me sometió a la cabina de fototerapia, que doy fe de su efectividad. Es un excelente médico, que tiene paciencia para atender. Realmente se nota la diferencia del IESS del pasado y el de ahora.



Honorio Cedeño