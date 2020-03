Prudencia y sensatez

LEA TAMBIÉN

Esta pandemia del coronavirus nos esta mostrando como somos la mayoría de los ecuatorianos ante una situación de emergencia sanitaria debido a la propagación de este virus.

No se si es por ignorancia o por indisciplina, muchos ciudadanos no han acatado el decreto que ordena quedarse en casa y lo más grave aun, el toque de queda, a pesar de estar advertidos con penas de cárcel y multa por desacato a la Ley. Pareciera que no les importa la vida, o la muerte. Falta de información no es porque en la actualidad la mayor parte de la población cuenta con televisión, celulares y todo tipo de tecnología que les permite informarse de todo. ¿Cómo es posible que no haya conciencia, colaboración y obediencia para luchar contra este mortal virus? Hasta las autoridades han hecho caso omiso de las recomendaciones para no contagiarse y ya tenemos el caso de la Alcaldesa de Guayaquil.



Aquí como en otras ciudades del mundo, desde que se inició la cuarentena se han multiplicado los casos de coronavirus, siendo algo contradictorio y que nos obliga aun más a cuidarnos, alimentarnos mejor, asearnos debidamente y acatar las recomendaciones emanadas del Gobierno. La sensatez, la prudencia y la buena voluntad serán lo único que nos ayudará a combatir el coronavirus y regresar a la vida normal.