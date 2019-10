Protesta sobre el editorial de la violencia en cataluña

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Editorial “Los violentos quieren imponerse en Cataluña” del 17 de octubre, causó un gran malestar en la comunidad catalana del Ecuador, vertebrada alrededor de los Casals Catalans de Quito, Guayaquil y Cuenca y de la ANC Ecuador, que consensuaron la presente carta de protesta.



Consideramos que el Editorial da una imagen sesgada y parte de un profundo desconocimiento de la realidad, respondiendo a una visión influenciada sin duda por los medios españoles, que son parte interesada y una de las causas del conflicto.



Para desmentir el escenario dantesco del título, citaremos el informe de Amnistía Internacional España de 18 de octubre, el cual dice: “la naturaleza de las movilizaciones ha sido eminentemente pacífica” y que a pesar de que se produjeran algunos actos de violencia por parte de grupos no identificados, denuncia el “uso excesivo de la fuerza” policial para reprimirla, como el uso ilegalizado por el parlamento catalán de balas de goma. El Editorial, además, reproduce vocabulario deshumanizador y tendencioso de dicha prensa parcializada, con palabras como “anidan” o “fuga”, refiriéndose al exilio del presidente Puigdemont, quien se ha presentado siempre que ha sido requerido ante la justicia belga, que en todos los casos ha rechazado los intentos de extradición.



Las entidades catalanas del Ecuador consideramos, así mismo, una gran injusticia las largas sentencias de prisión contra los líderes políticos y sociales catalanes, pues los cargos contra ellos se basan en un supuesto uso y promoción de la violencia en el referéndum del 1 de octubre de 2017, ejercida y provocada evidentemente por parte de la policía española. Las sentencias atacan derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de manifestación y de asociación, sin mencionar el de autodeterminación de los pueblos. Como es consenso de alrededor del 80% de la sociedad catalana, pensamos que un referéndum es la manera civilizada de resolver este conflicto de profundas raíces históricas, no el argumento de la fuerza, ni la judicialización de la política. La ley tiene que adaptarse a las demandas de la sociedad y no al revés, el voto femenino fue una vez ilegal.



Un periódico de la importancia de EL COMERCIO tiene una gran responsabilidad, y es esencial que ofrezca versiones y argumentos de las diferentes partes. Medios de gran repercusión internacional hace años que identificaron el sesgo mediático español y lo hacen. Nos ponemos a su disposición.



Joan Berni Blanch (presidente del Casal Català de Quito)