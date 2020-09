Protección por incumplimiento de pago de sueldos

LEA TAMBIÉN

La Defensoría del Pueblo ha presentado una acción de protección para obligar al Gobierno Nacional a pagar puntualmente los sueldos y salarios de los servidores públicos impagos en el país.

La acción de protección fue resuelta a favor de la Defensoría del pueblo el pasado 2 de septiembre del 2020, disponiendo el pago inmediato de los sueldos pendientes a los servidores públicos.



Con este antecedente podemos hacer una crítica de cómo el Ministerio de Finanzas y el gobierno central del país dan una mayor prioridad aquellos funcionarios públicos de gran jerarquía que aquellos funcionarios públicos que son de vital importancia para el país, como los médicos y los profesores.



Vivimos en un país en el cual las profesiones más importantes como los profesores y los doctores son considerados inferiores en comparación a los asambleístas, recordemos las diferencias de sueldos entre estos ya son abismales, sumado a este factor el hecho de que vivimos en un país que se desarrolla en la viveza criolla, aquellas personas que buscan sacar al país adelante mediante su trabajo honesto y sacrificio de cada día no han recibido su sueldo, en el caso de algunos maestros no han recibido su sueldo por 3 meses y han tenido que seguir cumpliendo con sus obligaciones como profesionales, además del pago de su servicio de internet para poder continuar dando clases.



La misma situación que comparten los doctores, trabajadores de la salud que laboran en los hospitales públicos, han tenido retrasos en el pago de sus sueldos por más de dos meses, en el contexto actual de pandemia.



El no cumplir a cabalidad con el pago de su sueldo de aquellas personas que constantemente se encuentran arriesgando sus vidas es incoherente.