A propósito de las vacunas y su manejo

Opacado por el movimiento electoral del momento, no se ha hablado más con lo sucedido con las primeras dosis de vacunas contra el covid-19, acaecidas en Quito.

El Sr. Ministro de Salud: Dr. Juan Carlos Zeballos, comete un error político como él lo aceptó en días pasados, al procurar la dosis vacunal para su señora madre, un acierto humano; y, con aquello se transforma en carne de cañón de sus depredadores.



Quiero preguntar a todos si la labor del Ministro Zeballos, superó con creces a sus antecesoras ministras. La respuesta es que así lo es. El con la frontalidad y poniendo el pecho a los contagios estuvo en los sitios más álgidos de esta mortal enfermedad y nos permitía con informes verídicos, las noticias mas crédulas para el momento en que, con susto vivíamos en nuestros hogares. Lo hizo y sigue haciéndolo con valentía y hombría de bien.



Por otro lado un grupo de asambleístas, detrás de un pantalla de un ordenador, en la comodidad de su hogar; a veces asistiendo y otras veces no, a las sesiones y con dietas o sueldos opíparos, quieren sancionar y destituir a un buen funcionario de la salud, y que por lógicas razones de su profesión de médico, no conoce bien las triquiñuelas políticas, para contentar a quienes juzgan el quehacer politiquero.



Prácticas como éstas ponen en el tapete que son un grupo de mal agradecidos según el dicho popular. Quisiera que mencionen qué han hecho ellos, en términos de mostrar el cuerpo ante las flechas de la pandemia, desde la comodidad de sus hogares para su trillado dicho: el de luchar por el pueblo ecuatoriano. Preocupados en sus últimos días de ejercicio en sus cargos; para censurar y así obtener réditos políticos para buscar notoriedad.



Pregunto: ¿Cuánto se han demorado en autocensurar al grupo de los mismos asambleístas que han cometido faltas que han salido a la luz pública?...



Hago notar que no tengo ningún vínculo político ni familiar ni de otra índole que ser colega del Señor Ministro.



Hago votos para que los medios de prensa muestren agradecimiento antes que represalia; para que la gente que siguen sus gestos periodísticos, cambien esa errática opinión que se ha generado en contra de un soldado de la salud que el único pecado que nos ha mostrado es haber sido un buen hijo.