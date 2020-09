Profesores y sueldos

LEA TAMBIÉN

He visto con mucha indignación como los profesores han sido dejados de lado durante la pandemia; si bien han sido a los que más les han exigido del mismo modo los han excluido, hemos visto varios casos como los profesores han tenido no solo un incremento en sus horas de trabajo sino que sus sueldos no han sido cancelados completos. Este es el caso de mi tía ya que ella no ha recibido su pago más las respectivas facturas siguen llegando y me he puesto a pensar en qué se ha destinado los fondos que se decían que iban para la educación. Al revisar los fondos para los candidatos, de 43 millones aproximadamente, creo que es una seria burla tanto a los profesores como a los profesionales de la salud. Estamos viviendo una era digital en la cual la campaña virtual, cada candidato debería realizar su campaña virtualmente o con fondos que no sean del Estado. En esta crisis ese dinero debe ser destinado a personas que están aportando a que el país vuelva ser lo que era no a los politiqueros de siempre que solo siguen gastando el dinero de todos.