Prioridades del Municipio

Esta semana han pasado arreglando las veredas del espacio que supone ser verde en la Plaza de las Américas, causando bastante congestión al tránsito. Yo no camino por ahí, pero paso en auto diariamente hacia y desde el trabajo cuatro veces al día, y la verdad es que rarísima vez se ve personas a pie en ese “círculo”. Es posible que las veredas hayan estado deterioradas, pero me pregunto si era tan urgente arreglarlas cuando hay muchísimas otras cosas que deberían ser prioritarias, y que tal vez requieran de menos dinero, como la cantidad de calles y avenidas en las que ya no hay líneas de separación entre carriles ni señalización horizontal como en la misma avenida América; o que están tan desgastadas que no se las ve como en la avenida de la República, y por ende los vehículos se paran en la mitad de un carril, o abren adicionales causando el caos. De igual manera ya no existen pasos cebra porque la pintura ya ha desaparecido en muchísimos sitios, y los peatones corren aún más peligro al cruzar las calles.



Al menos en la parte norte de la ciudad, las calles tienen demasiados baches. La Epmop podía haber aprovechado para arreglarlas antes que llegue nuevamente el invierno.