Principios y Técnica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dentro de los exámenes de auditoría practicados a la entrega de las obras que quedaron incompletas y otras que fueron entregadas, se han descubierto un sinnúmero de fallas. La técnica legal, contable, de calidad, de procesos, se aplica para obtener resultados óptimos dentro de los resultados que espera recibir la población. Estas no pueden ser aplicadas si quienes manejan no tienen claros sus principios, entre ellos, los de ética personal y profesional con el fin de salvaguardar la salud y la vida de quienes dependen de esos servicios.



Ética personal para demostrar ser intachable en las actividades que se realizan; profesional para que con conocimiento del trabajo, se realicen los controles adecuados en los procesos que esas actividades demandan. Al momento los perjuicios encontrados están en el aprovechamiento personal de los servicios dirigidos a quienes se deben, y en lo profesional no se los aplica, porque al tratar de esconder sus intereses, todos los procesos de control quedan insubsistentes. Aplaudo el esfuerzo de las autoridades de la Controlaría y Fiscalía empeñadas en frenar estas actividades dolosas. Toca a las de la Asamblea emitir leyes claras y precisas que destierren estas prácticas, y a las de Justicia, que lo hagan pensando que su trabajo protege los intereses, la salud y la vida de toda la población.