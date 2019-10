LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las recientes medidas económicas impulsadas por el gobierno actual de Lenín Moreno tienen sus primeras impresiones en la sociedad. Los pasados días aconteció el paro nacional de transportistas pues una de las medias tomadas es la eliminación del subsidio al diésel y la gasolina. Sin embargo, esta manifestación excedió el tenor de lo aceptable con verdaderos actos vandálicos.

Calles, aceras, paredes, señalética, infraestructura gubernamental y privada se han visto comprometidas; y en casos más extremos la histeria colectiva ha llevado a robos de pequeños, medianos y grandes comerciantes, nadie se salva. Si bien la molestia de la ciudadanía es notoria, no podemos rechazar estas medidas retrocediendo como sociedad.



Señores transportistas estas medidas no se dirigen solo a ustedes, pues implican un alza en todos los productos, y en especial a los de primera necesidad. Por favor no intentemos sacar la tajada más grande del pastel. Es deber y responsabilidad de todos proteger nuestro Ecuador.