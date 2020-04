“Prespuesto para la emergencia sanitaria”

LEA TAMBIÉN

Con sorpresa hemos visto que luego de la renuncia de la Ministra de Salud, el nuevo Ministro anunció que dispondrán de un nuevo presupuesto, para paliar la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19.

Ojalá, Dios y el señor Ministro de Finanzas lo escuchen, porque aparentemente la ex ministra dijo la verdad, que no disponían de recursos para afrontar la emergencia.



Para corroborar esta denuncia, quiero presentar un caso ante la opinión pública, que explica cómo se están manejando los últimos fondos de emergencia, que aparentemente están siendo concentrados solamente en Guayaquil.



Se trata de las Asociaciones de Régimen Popular y Solidario, que prestan los servicios de “Limpieza hospitalaria y tratamiento de desechos peligrosos” en el Hospital General “San Vicente de Paúl” de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura.



Están impagos desde noviembre 2019, es decir, tienen cinco (5) meses de no recibir un solo centavo por parte del Hospital y lo más admirable que en plena crisis ocasionada por la pandemia, ni siquiera tienen recursos para adquirir el equipo de protección personal indispensable para realizar las labores de limpieza y desinfección de todas las áreas críticas y semi-críticas y comunes.



Estas asociaciones están conformadas por gente humilde pero muy bien capacitada para realizar el manejo hospitalario, la necesidad les obliga a correr el mismo riesgo que el personal profesional de médicos, enfermeras y auxiliares de salud; pero sin ingresos, mal alimentadas, sin transporte que les acerque a su sitio de trabajo, donde tienen que permanecer hasta 24 horas dentro del Hospital; serán fácil presa del contagio y más aún se podría ocasionar una masiva deserción, misma que podría desembocar en una crisis de insalubridad en dicho Hospital.