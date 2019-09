Preocupan las FARC

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No dejan de ser alarmantes y causar preocupación los efectos que podrían producirse en nuestro país por la reactivación de la lucha armada por parte de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP), conforme se anunció la semana pasada por algunos de sus mandos que han abandonado el proceso de pacificación en el vecino país. Como han señalado varios analistas y conocedores del tema, las nuevas acciones de la guerrilla, devenida en organización delictiva y lejos de sus primigenios objetivos políticos, acarrearía el incremento de delitos que se han constituido en la impronta de este grupo criminal, especialmente en la zona de frontera común, desde las costas del Pacífico hasta la región amazónica. Estos factores de alteración de la seguridad influirían también en otros lugares del país conocidos por ser sitios estratégicos en lo referente al tráfico de drogas.

Concomitante a lo anterior, ha sido motivo también de inquietud, constatar la existencia de propaganda impresa y alguna “pintada” en postes de la calle Ulpiano Páez, adyacente al Parque Julio Andrade en esta ciudad y concretamente en las inmediaciones de la zona del sitio público, donde se ha constituido un espacio de memoria en el cual se yerguen 36 esculturas de metal y vidrio que contienen los nombres de personas que pertenecieron al grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC) y murieron en forma violenta durante el auge de esta organización entre 1985 y 1986.



Me refiero a esta preocupación, porque la propaganda es reciente y concretamente anuncia que AVC “revive” (¿o reactiva?). En un supuesto no consentido de la reactivación de este grupo, con la comisión de actos y delitos, similares a los que protagonizó en el siglo pasado, me pregunto ¿si nuestras FF.AA. - ya de por si atareadas por la complicada situación de frontera norte que se potenciaría con el asunto FARC - y la Policía Nacional estarán preparadas para afrontar tal reactivación? No olvidar que estas instituciones estatales fueron diezmadas financiera, logística y emocionalmente durante el pasado régimen y actualmente se encuentran en proceso de recuperación. Además, como es de dominio público, las polémicas decisiones de algunos operadores de justicia, han provocado que el abnegado y riesgoso trabajo de neutralización a la delincuencia realizado por los policías, sea minimizado, infructuoso y desmotivador.



Sea como fuere, estas reactivaciones, una anunciada y otra posible, aunque son distintas y que no tienen ningún punto de comparación, lo cierto es que dadas la actual situación social, política y económica del Ecuador, la afinidad ideológica de estos dos grupos violentos y su alineamiento que se dice ser “revolucionario” y “bolivariano”, causa zozobra, solo pensar en hechos que podrían reeditarse a escala fronteriza o en las grandes urbes ecuatorianas, y que solo nos rememoran tragedia y dolor.