Cartas al director / 1 de noviembre del 2021

Los proyectos urgentes del presidente

Partiré de la premisa de que el país vive una de las crisis más agudas de su historia, iniciada por los desafueros de la revolución ciudadana, seguido por una inacción del presidente Moreno y a eso se suma la pandemia por el coronaviros-19; situación que parece no entender muchos legisladores que han optado simplemente por oponerse a todo lo que venga del gobierno.

No así el presidente Lasso, que ha comprendido claramente que tiene la obligación de dar solución a problemas económicos, laborales, de seguridad, para eso le elegimos, y con este propósito remitió a la Asamblea la ley de oportunidades, cometió un grave error, querer que los asambleístas se esfuercen y revisen más de 330 artículos en un mes, por lo que fue devuelto.

Superado este primer impasse, el presidente Lasso enmienda los errores y plantea remitir no uno sino tres proyectos de ley, para evitar que los padres de la patria se estresen:

Proyecto de Ley tributaria.- que a mi entender el objetivo es incrementar la recaudación, desgraciadamente todos o casi todos los problemas requieren dólares, la propuesta es que estos dólares aporten los que más tienen vía impuestos.

Proyecto de Ley laboral.- se justifica por cuanto con un Código del Trabajo de 80 años no se ha logrado el incremento de empleo, al contrario los empresarios hacen lo posible por no aplicar esta norma es decir no contratar; pero además el Presidente es muy respetuoso con los que ya tienen un puesto de trabajo, les deja que sigan beneficiándose de esta obsoleta ley y propone un nuevo instrumento legal a favor de los casi cinco millones que se encuentran en el desempleo o en el empleo informal, la mayoría jóvenes profesionales y mujeres.

Proyecto de Ley de inversiones.- La creación de empleos no se hace por decreto y tampoco el Estado puede ser la mayor fuente de trabajo, como en el correísmo, que creó más de 40 instituciones públicas, más de 20 empresas yproyectos innecesarios; es el sector privado el que debe generar puestos de trabajo para lo cual el Estado debe darles facilidades, incentivos y seguridad legal a las micro, medianas y grandes empresas. Lo mínimo que deben hacer los señores asambleístas es revisar los proyectos, desde luego mejorarlos o corregirlos con criterio constructivo, sin discusiones ideológicas, sino con un espíritu de solidaridad con ese pueblo que merece días mejores.

C. Wellington Ríos Villafuerte

Fin de la adrelina

Desde la caída de Lucio y quizá incluso antes, a los ecuatorianos nos comentaban en el exterior sobre la inestabilidad del país y la imagen tan terrible que se brindaba al mundo, de un país en el que no puedes vivir en paz, en el que un día tienes gobierno y al día siguiente dictadura. Un país en el que un día puedes tener trabajo, familia y casa, y al siguiente un grupo ignorante, oportunista y rebelde te puede dejar sin nada.

Ante esa preocupación y comentarios de amigos y familiares que muchos ecuatorianos tenemos en el exterior, cada vez que pasaba y pasa alguno de los escándalos locales, uno de los “consuelos” medio en broma que respondía el ecuatoriano promedio, es que al menos en el país se vive con “adrenalina” porque siempre hay algo nuevo que pasa. Sin embargo, en este punto de la vida y de la historia, la “adrenalina” no es suficiente consuelo para los ecuatorianos que tenemos familia. Llegó el momento de preguntarse, como ya lo ha hecho mucha gente y ha tomado decisiones, si es que es el momento de dar un paso al costado y emigrar por el bienestar familiar.

Lo maravilloso de la naturaleza del país, de su comida, de su gente se empieza a quedar corto ante la realidad actual de inseguridad, narcotráfico, violencia, corrupción y sobre todo falta de raciocinio de quienes quieren llegar o volver al poder a toda costa sin importar si el país termina de destruirse.

Seguramente el gobierno actual tiene errores, creo que uno de ellos es no rodearse desde el inicio de gente de más experiencia y habilidad política para varias áreas y ministerios, pero de ahí a que se pretenda derrocar al gobierno de 5 meses, o pedir que renuncie el Presidente, resulta una verdadera aberración a la inteligencia y sentido común. Es olvidarse que aparte de los intereses personales está el interés de una comunidad de personas viven en el país y que merece vivir y trabajar en paz.

Bueno, cada vez se ve a más jóvenes con menos “adrenalina” de seguir viviendo en el país y se marchan apenas pueden. Muchos ecuatorianos ya nos preguntamos, ¿en qué momento y a dónde emigramos…?

Miguel Pizarro

Dejen trabajar

Resulta inadmisible que el dirigente indígena (Leonidas) Iza y varios personajes del FUT y otras organizaciones gremiales quieran caotizar el país, con cierre de carreteras y destrucción de los bienes públicos. Siendo que está prohibido por ley.

Dichos personajes solo buscan protagonismo político, sin considerar a la gran masa de desempleados que lamentablemente existe en nuestro país. La pregunta para dichos incentivadores de la violencia y el caos sería, cuántas fuentes de empleo han creado los dirigentes en favor de sus comunidades y ciudadanía en general. Seguro que ninguno, y en vez de presentar propuestas de creación de empleos, solo propician el caos y el retraso del país.

En un gobierno que apenas tiene pocos meses de trabajo, quieren que se solucione el desastre de 14 años de despilfarro y robo.

Por favor Sr. Presidente haga cumplir las leyes y que sean encarcelados los destructores del país para salir adelante solo con trabajo y dedicación. Dejen trabajar y ustedes hagan lo mismo en beneficios de todos los que no tienen fuentes de empleo. Basta de demagogias.

No debemos olvidar la gran campaña de vacunación con la que el Gobierno está preservando la salud y la vida de todos los ecuatorianos. (Aunque algunos no lo merecen).

Armando Palma Vallejo