Premio a la corrupción

De que se ríe señorita ex Vicepresidenta, si todos sabemos que su renuncia voluntaria entre comillas fue ejecutada para opacar la falta penal por concusión cometida cuando era asambleísta lo cual no podía ni podrá desvanecer ya que la verdad es única, y peor aún con denuncia juramentada debidamente notarizada, presentada por un estrecho colaborador suyo.



Seguramente se ríe porque llega a declarar con guardaespaldas, en carro blindado, protección policial y es recibida por sus simpatizantes seguramente en agradecimiento por favores recibidos cuando ostentaba cargos que le permitían hacer de las suyas burlándose de la ley.



Sinceramente me da pena de mi país en donde se sigue premiando a los malos funcionarios y se les permite que se mofen de la transparencia de los ciudadanos privados o funcionarios públicos que trabajamos con esfuerzo, honestidad y dignidad.



Lo que está pasando es alarmante, no se sanciona a los funcionarios que han hecho mal uso del dinero de los ecuatorianos y se los premia aprobando sus fechorías dando una sensación de complicidad, ¿hasta cuando señor Presidente, permite que se nos rían en la cara?



Según Decreto Ejecutivo 418 firmado por el anterior presidente en Julio de 2010 se crean las prebendas de seguridad integral a favor de los ex Presidentes y ex Vicepresidentes. Su autor sabía que necesitaba protección ya que su conciencia le acusaba de malos manejos y qué que mejor protegerse con los mismos fondos dilapidados en su Revolución.



No soy abogado señor Presidente, pero he escuchado que todo acto jurídico se deshace como se hace, me refiero a las prebendas de seguridad integral que se brinda a los ex Presidentes o ex Vicepresidentes que cesan en sus funciones. Ahora le toca a Usted Señor Presidente hacer un nuevo Decreto Ejecutivo para eliminar esos premios conseguidos con anticipación por los corruptos ya que los ex Presidentes honestos no necesitan de protección alguna y caminan por las calles con la frente en alto, los mismos que cuando se los reconoce son aplaudidos y respetados como usted también lo será cuando cese en sus funciones.



Manuel Alberto Troya Mora