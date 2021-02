Para ti...

A ti que manchaste tus manos de sangre y lodo por dinero… solo quisiera preguntarte… ¿puedes dormir tranquilo?



Vivir en una sociedad cegada por la corrupción es doloroso, observar “gente” que cree que es dueña de todo y de todos y decide quién vive y quien muere… que hace su voluntad sin importar a quién tenga que quitar del camino… duele el alma, no podemos entender cómo, ni por qué estos seres desadaptados están ocupando un lugar que no merecen.

¡Asesinos! “La gota que colma el vaso”, no solo apagan una voz… encienden mil más, utilizan las cárceles de hoteles, los puestos de arcas de enriquecimiento, resultan actores dignos de un Óscar… pues el momento que el pueblo reacciona, les ataca el patatús, lloran, gritan, insultan y amenazan, la intimidación es su único recurso, se creen con derecho para todo…El peso del dinero es abrumador, somos muchos los que ya nos cansamos, no queremos para nuestros hijos un país de terror, no podría explicar las razones por las que tantos han callado… miedo, conveniencia, ingenuidad, comodidad… pero… ¡Ya no aguantamos más!, mientras todos sigamos en silencio, observando, esta gente seguirá matando, matando: los sueños de nuestros hijos, la libertad, la honestidad… ¿Hasta cuándo vamos a despertar?



¡El país lo levantamos todos! Comencemos dejando de ser cómplices silenciosos, separemos lo podrido... Démosle la espalda a los “reyes auto proclamados”, anteponiendo la dignidad de ser ecuatorianos, enseñando a nuestros hijos que la verdad, honestidad , justicia y libertad son los valores más importantes y sembrando un repudio colectivo a los que han sembrado pobreza, muerte, miedo, injusticia y deshonestidad.