¿Cómo es posible que esto esté sucediendo?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Ecuador está sufriendo la pandemia del covid 19. Es un virus contagioso y mortal.

Razones suficientes para que el Gobierno haya decretado la “cuarentena”, a la gran mayoría de la población, cerrado fronteras para aplacar la velocidad de contagio e impedir que los servicios de salud colapsen. En otras palabras, han adoptado medidas para salvar vidas.



Lo anterior ha causado que las empresas que no forman parte de los servicios esenciales, desde las más grandes hasta las microempresas han dejado de operar; lo cual se traduce en no vender. Las empresas están en una situación desesperada, porque no vender significa no tener ingresos y no poder honrar obligaciones, entre ellas las laborales.



Cualquiera puede entender que, además de proteger a la población del virus, el Gobierno debe preservar los empleos, públicos y privados. Todos los empleos. Cueste lo que cueste.



La consigna es: 1.- protegernos del virus; y, 2.- proteger los empleos de aquellos que los tienen y, a aquellos que no, entregarles ayuda humanitaria. Esto cuesta dinero, y el Gobierno no lo tiene. Hay que acudir a más préstamos y a la solidaridad.



Todos los ciudadanos, sin excepción, deben contribuir; si es empleado público o beneficiario del bono de solidaridad ahorrando esa contribución al Fisco, si es empleado privado o jubilado de la Seguridad Social contribuyendo a un fondo que se use en las ayudas económicas a los que las necesitan. Todas las empresas, públicas y privadas, deben contribuir al fondo destinado a mantener el empleo, contribuyendo con cantidades proporcionales a las ventas logradas en el año 2019, indistintamente de si tuvieron utilidades o pérdidas. En ambos casos, conforme a una tabla progresiva.

Es el momento para que todos hagan algo por el bien de la patria, por el bien común.



Repugnan los dirigentes de gremios empresariales y laborales e irresponsables políticos (muchos culpables, por acción u omisión, de la grave situación económica y social del país) oponerse a algo tan obvio como es la formación de esos fondos o ese ahorro en gastos fiscales. Estos ecuatorianos miran sus bolsillos antes de mirar las consecuencias de su falta de solidaridad. Habrá que denunciarlos.