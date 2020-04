Los políticos ecuatorianos

LEA TAMBIÉN

Vi la entrevista al ex presidente Lucio Gutiérrez en CNN sobre el coronavirus en el país. Es lamentable que durante la entrevista, haya dicho verdades a medias; parte verdad y parte mentira, con el único fin de armar una historia que le permita buscar posicionarse como candidato para las próximas elecciones.

No importa que medios utilice para esto con tal de lograr la Presidencia que la tuvo y perdió por su propia ineptitud.



Tampoco importan los enfermos, muertos o gente desesperada que no tiene empleo y no tiene para comer.



Lo terrible de todo esto, es que esta actitud no es exclusiva de él, casi todos los políticos en el país se encuentran en plena campaña, especialmente los correístas quienes no tienen problema en usar la muerte como carnada para conseguir el voto de un pueblo desesperado. ¡Infamia!