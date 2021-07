Leña árbol caído

David Ernesto Ricaurte Vélez

En política, un resbalón y te caen a patadas; aparecen los que se rasgarán las vestiduras ante los hechos o las palabras. Es el caso de la desatinada expresión de la diputada Cerda. Digo desatinadas porque, para mi, utilizó frases que dan lugar a conclusiones erróneas si es que no se escucha todo el discurso dado. Quizá si hubiera dicho “si intentan robar, sepan que les caeremos con todo el peso de la ley, no habrá forma de ocultar sus fechorías…”, considero que esto fue un error en la forma de expresarse, como cuando una madre le dice al niño “mejor cuídate de que te vea haciendo eso” (¿entonces le está diciendo hazlo, pero no te dejes ver?, o la intención es “no lo hagas”). Pero en la política, prensa, radio, televisión y redes sociales se armó toda una tormenta ante algo que podríamos decir “error de buena fe”. Mejor sería poner nuestros esfuerzos en investigar a los políticos con fortunas o estatus de vida de origen desconocido.