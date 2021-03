¿Es la política culpa de los políticos?

Es sorprendente como cada vez siguen apareciendo los titulares en los noticieros o en los periódicos, de nuevos casos que, aunque le desconcierten al país entero, ya no le sorprenden. Entre los repartos de hospitales, las crisis carcelarias, los juicios políticos o la disposición arbitraria de vacunas contra el covid los ecuatorianos ya no sabemos que esperar del Gobierno que, aunque debería garantizarnos derechos parece que más se esfuerza por quitárnoslos.

Sin embargo, debemos preguntarnos, aquellos que nos gobiernan ¿de dónde provienen? y ¿quién los eligió? Con esto no quiero decir que seamos responsables de las decisiones que estas personas tomen, pero si debemos preguntarnos de dónde sacaron los valores que ellos tienen ahora y cómo nuestra sociedad elige a sus líderes políticos. Tal vez nosotros no podemos tomar las decisiones de gobierno, pero si podemos cambiar nuestra sociedad, si tanto nos indigna lo que hacen. Podemos cambiar nuestra manera de votar, informándonos. Podemos cambiar nuestra manera de pensar, en vez de premiar la viveza, premiando a la honestidad. Podemos decidir cómo tratar a los seres más vulnerables en nuestro entorno. De esta manera tal vez los nuevos gobernantes, los nuevos políticos, no sean los protagonistas de los titulares desconcertantes del mañana.



Por eso es importante reflexionar sobre la política nacional, ¿será culpa de los políticos o es un reflejo de nuestra sociedad?