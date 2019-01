Los policía sí usaron armas

LEA TAMBIÉN

No es verdad que los policías no usaron sus armas en el horripilante suceso de Ibarra. Las emplearon para apuntar al agresor intentando disuadirle bajo la amenaza de eliminación física. Los policías no hicieron otra cosa durante más de una hora y no intentaron otra actuación. Finalmente el terrible desenlace acompañó a esta intimidación, que debió crear pánico en el secuestrador. A mi ver, lo que debieron hacer los gendarmes fue utilizar el encéfalo en lugar de las armas: primero, evitar que los curiosos se aproximen al secuestrador cercando el lugar (los gritos de “mátale ch…” fueron por completo contraproducentes); segundo, acercarse a negociar, sin portar armas, para que soltara a la víctima. Mas ya todo es demasiado tarde. Ojalá se aprendiera del hecho.



José Murgueytio