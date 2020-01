LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los miembros del CNE, consejeros, Pita y Verdesoto merecen todo apoyo al denunciar a la presidenta del CNE que mantiene dentro de la institución una telaraña muy bien construida, lista para las próximas elecciones. La presidenta del CNE Atamaint demuestra una falta total de responsabilidad en sus funciones, ella no es responsable de nada, ha repartido funciones, para que todos sus afines, saquen provecho y como ejemplo su posición de apoyo con funcionarios deshonestos.

Nuestra situación como país no puede mejorar de no depurar nuestro gobierno. La duplicidad de funciones, o instituciones que hoy ya no tienen objetivo de existir como el Banco Central, que más bien son estorbo al progreso, ya que hoy lo mejor que tenemos es la falta de inflación al no producir billetes al antojo del presidente de turno.