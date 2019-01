Pobres jubilados

LEA TAMBIÉN

Seres humanos que hemos trabajado toda una vida, apoyando, de manera honesta y transparente al desarrollo del país, y, que después de cumplir con la patria nos jubilamos, dejando de ser servidores públicos, recibimos pensiones paupérrimas, para sobrevivir, sin recibir lo que estipula el Art. 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, todo queda en ofrecimientos, adornados con discursos, que hace escapar una que otra lagrima; no engañemos. En el caso del suscrito he pasado tres años, acudiendo a todos los organismos gubernamentales, pero todos me han negado este derecho, pero seguiré luchando por todos los medios legales para que el Estado y la Asamblea cumplan con el pago del bono por jubilación.



Romel Merchán H.