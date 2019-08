Las playas llenas de desechos

LEA TAMBIÉN

Estamos frente a una preocupante situación, y a pesar de los esfuerzos que se realizan no hemos podido frenar estos residuos causados por el consumismo, irresponsabilidad e ignorancia. La falta de control de nuestros desechos.

Llegándonos a afectar a todo nuestro país por la insalubridad y peligro que nos genera este problema.

Algo se está haciendo mal. No puede ser que cada vez que vamos a las playas existan desechos más que arena, encontrándonos con ballenas varadas en las orillas y colillas de tabaco en la arena.



Y lo más lamentable es que estamos siendo los principales responsables. Nosotros somos quienes abusamos del papel, destruyendo los árboles. Tiramos los papelitos de los recortes o las hojas que ya no nos “sirven” cuando solo están impresas en una carilla ,y, que al estar en un lugar donde no parezca haber basureros, preferimos dejar nuestros desechos y envolturas en el suelo en vez de recogerlos para después depositarlos en el lugar adecuado.



Hacemos todo esto y después nos quejamos del mal olor y la falta de cuidado de nuestra propia basura, mientras que sin tomar en cuenta destruimos poco a poco el medio ambiente y nuestro entorno. Además de esto se suma las fábricas y el exceso de automóviles. Responsables del exceso de smog en el aire, la muerte de animales, la tala de árboles y por ende la pérdida de sus hogares.



Debemos parar esto, cada uno de nosotros podemos dar vuelta esta situación aportando con nuestro granito de arena. Comenzando desde casa; reduciendo el uso del agua, clasificando la basura, limitando la compra de productos plásticos y después de usarlos, reciclarlos y/o clasificarlos, no usar el auto cuando no sea necesario y cuando podamos trasladarnos a nuestro destino en bicicleta, caminando o usando el transporte público.



Debemos tomar conciencia, el planeta está en una situación alarmante. Y, yo como estudiante de la Unidad Educativa Liceo Naval Quito deseo ayudar a limpiar nuestro planeta y para esto necesitamos de la ayuda de todos y que hagamos algo. Ya que “en la unión está la fuerza” (Simón Bolívar).