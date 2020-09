LEA TAMBIÉN

El Estado puede asignar recursos para que ninguna mujer tenga siquiera que pensar en ser parte de una eutanasia prenatal. Ninguna mujer sale para tener relaciones sexuales, embarazarse y buscar abortar después. El Ministerio de Salud, dentro de su presupuesto de miles de millones debería destinar alrededor de 100 millones de dólares al año para evitar que 40 mil criaturas (la cifra en más o en menos es escalofriante) perezcan en el Ecuador. Además, habiéndose el Ecuador adscrito al Protocolo de Adopciones Internacionales, las mujeres que desgraciadamente han sido violadas, al final de su embarazo podrán decidir si dar o no en adopción a la criatura. Las mujeres, fundamentalmente adolescentes, que se embaracen y no tengan la madurez emocional ni económica, deben recibir el apoyo del Estado en materia psicológica-emocional y económica. Planificar para no matar, y jamás matar para planificar. Presidente, vete el Código de la Salud, eduquemos en valores y evitemos el acoso cibernético.