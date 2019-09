El planeta agoniza

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La tierra no está pasando por sus mejores momentos. Deforestaciones, incendios de los bosques, cambios climáticos, contaminación, entre otros problemas ambientales, van incrementando en todo el mundo. Si antes se hacía caso omiso a todo lo que pasaba en el planeta, ahora no puede ser así.

Día a día los recursos naturales están siendo agotados por el ser humano, materias primas que nos ofrece la naturaleza, algunas renovables (como alimentos) y otras no renovables (gas y petróleo) están siendo consumidas de manera incontrolable, y es que lo alarmante es que tal explotación no se compensa como debería. Toda esta serie de sucesos conllevan a consecuencias preocupantes, la muerte de bosques, el colapso de la pesca, escasez de agua, etc.; son también avisos para que la humanidad frene el ritmo desenfrenado de consumo y tome conciencia del gran monstruo que está siendo para el planeta.



Es hora de prestar atención a lo que pasa a nuestro alrededor y tomar acciones al respecto, la tierra muere lentamente y sin darnos cuenta, nosotros también.