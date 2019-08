Pico y Placa... improvisado

LEA TAMBIÉN

Tal vez piensa que las medidas de shock pueden darle un golpe de efecto que nos haga creer que estamos frente a un estadista visionario, tajante y planificador que se atreve a hacer lo que muchos habían recomendado por tanto tiempo.

Si tal vez se hubiera planificado antes una mejora en el transporte público, seguridad, comodidad, puntualidad, rutas transversales o que ya esté en servicio el Metro para acoger a los nuevos afectados por el pico y placa del día, pero no hay nada, es como cuando inauguraron el aeropuerto y la vía de acceso no estaba lista. Para ser más duro y diferente, incorpora a taxis y motos.



¿Cómo nos vamos a movilizar?



Si el pico y placa anterior subió el número de carros hasta volverlo inefectivo, es porque no hay un servicio de movilidad suficiente. A muchos sitios no llega ningún bus, obligando al pasajero a exponer su vida en el trayecto a pie desde la última parada. Por eso se compraron aunque sea dos carros viejos y el número de carros subió. ¿Pico y placa todo el día porque van a repavimentar? ¿Para qué detengo a los vehículos de toda la ciudad si los trabajos se están realizando por zonas? Cada zona afectada debe tener su plan intensivo de trabajo, con restricción de circulación, con vías alternas, pero por el mismo sector, ya que es allá a donde debo ir. ¡Qué improvisación!