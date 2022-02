Cartas al director / 25 de febrero del 2022

¡La cultura nos está matando!

Carlos Puga Valencia

Los episodios que en nuestro país están ocurriendo, y han ocurrido en el pasado, no son nuevos, estos están dentro de la vida de los ecuatorianos, pero ¿qué significa esto? Significa que están dentro de lo que somos, hacemos, como actuamos y pensamos, ayer, hoy y posiblemente a futuro. Esto se llama cultura…

Así en la Asamblea existe intención desestabilizadora de grupos, movimientos y partidos principalmente del Correísmo para controlarla y sacar partido y nuevamente llegar al poder. Por otro lado, en la sociedad civil existe oposición de varios grupos entre ellos transportistas, la Conaie y otros que piden recursos donde no hay, esto es inconsecuencia y afán de tumbar al gobierno.

La población clama por mejores condiciones de vida, pero esto ahora resulta difícil atenderlos porque los recursos son insuficientes mientras la población va creciendo a ritmo acelerado, el crecimiento económico ofrecido por el Gobierno de Lasso no es obra de la noche a la mañana sino toma meses y quizá toda su administración o más.

Los comerciantes y dueños de tiendas y en los mercados, imposibilitan con la subida de precios de artículos de primera necesidad, que el aumento salarial del gobierno satisfaga o ayude a satisfacer las necesidades de la población. Todos los fenómenos arriba dichos son víctimas de la cultura ecuatoriana y latina, donde pocos creen y trabajan por el país, mientras la mayoría les importa un carajo o pepino y son egos como los Asambleístas, partidos políticos, grupos sociales, comerciantes, tenderos, crecimiento de la población nacional, les importa llevar el agua a sus molinos, y no el agua para el país.

Este terrible mal, igual que la pandemia, narcotráfico y corrupción no están del lado del país, están en contra del desarrollo nacional. Por esto llamo a esta carta: ¡La Cultura nos está matando!! Esta carta es una reflexión contenida en la investigación que llevo décadas de trabajo, que será el próximo libro de grandes quilates titulado: ¿Por qué Ecuador y América Latina no sean desarrollado como otras regiones?

Putin y Jinping por el dominio mundial

Juan Carlos Cobo Rueda

Para ganar una guerra se requiere infiltración, justificación (real o creada), dinero y aliados. En la Guerra Fría, Rusia y China crearon ejércitos superiores a EE.UU. y exiguo resto del mundo en hipersónica, espacial y electro-magnética.

China produce todo en detrimento de las industrias nacionales con complot de élites capitalistas occidentales y Rusia dejó entrar al capital. “Republicano” denuncia al izquierdista J. Biden por hacer crecer las arcas rusas con el N. Stream 2, al cancelar el Keystone XL con Canadá (¿y Alaska, “por lo verde”?). Si el dragón y el oso siguen contaminando, China con mayor población y producción mundial.

Y los gringos y el mundo pagan caro los combustibles. La pandemia hace su parte destruyendo economías, libertades y vidas. La UE ha sido infiltrada y dividida y denuncian que, “¿quieren volver a -neo – imperialismo del Siglo XIX-XX con las nuevas repúblicas en Donbás y Crimea en 2014 con referéndum armado y Putin exigiendo a la OTAN regresar a fronteras pasadas, ambicionando más países que fueron de las URSS”?

Con aliados difíciles como Bielorrusia, Siria, Irán, Pakistán, Corea del Norte… Por la pequeña y libre Taiwán de 73 años y dominio de sus microchips y Mar Meridional con la China “millonaria” de islas artificiales, puertos-bases en Oceanía, Índico y Atlántico (África), en la Argentina con C. de Troya de las Malvinas. China invadió El Tíbet y ¿van por el señorío de Nepal? A pretexto de Ucrania, Putin, Maduro y Diaz-Canel “quieren poner misiles e involucrarnos en el ojo del huracán nuclear”. Ambos con control político y económico en África, Asia, Europa y desde México a la Argentina.

Con la Convemar depredan mares y “mutilaron más de 1 millón de km2 con autoridades vendidas”, con la minería matan a la Naturaleza, etc. Es el Nuevo Orden Mundial Capitalista Totalitario (NOM-CT). Y trastornan la paz, libertades, democracias, familia, fe, educación y descendencia humana con la manipulación genética, inteligencia artificial, B. Techs, pinchazos, delincuencia brutal, drogas, ideologías, corrupción, no justicia… ¿Y terrible guerra mundial? ¡Dios salve al mundo!

Alcalde, favor actúe

José Agustín Arias Osejo

Acabamos de pasar el doloroso y penoso caso del Aluvión de la Gasca. Lastimosamente siempre pasa lo mismo, todos se lamentan, muchos demuestran su solidaridad con los damnificados, pero, pasan los días y ya casi nadie habla sobre lo sucedido. No aprendemos, sobre todo las Autoridades pertinentes que tienen la obligación de actuar, prevenir y trabajar para que con las protecciones debidas, no vuelva a acontecer semejante desgracia. Pero lo más insólito es que las Autoridades Municipales comenzando por el Alcalde de Quito, no hacen nada para evitar otros casos que se pueden dar en otros sitios de la ciudad.

La voracidad por el dinero y las ganancias de cierta empresa constructora no tiene límites, ahora se pretende construir unas torres de departamentos nada menos ni nada más que en el fondo de una quebrada ubicada en Cumbayá cerca del Centro Comercial Scala, cerca del Hospital de los Valles, rompiendo todo el hábitat para aves, eliminando el único pulmón que le queda a este sector, que ya no dispone de espacios verdes.

El Alcalde se hace de la vista gorda porque nada ha expresado viendo que en sus narices se hace extensa propaganda de tales construcciones llamadas Botaniqo, que de lo que se sabe ya se está vendiendo los departamentos sin tener la Licencia de Construcción ni la Licencia Ambiental. El constructor atribuye su derecho al ofrecer construir como dádiva en el fondo de la quebrada, un Centro de Transferencia para buses. Increíble pero cierto.

El Municipio de Quito tiene la reglamentación sobre el uso del suelo, no se sabe por qué nadie dice nada al respecto. Ayer sábado se pudo ver una extensa caravana de pobladores con camisetas negras, en sus vehículos con globos negros atados a los mismos, protestaban ante semejante despropósito.

Señores concejales, qué esperan para pronunciarse si el Alcalde de marras opta por el silencio. Qué falta de liderazgo y amor por la ciudad existe. La gente dice si no pueden dirigir la ciudad, por qué no se retiran a sus casas. Sabemos que correrá mucho dinero en estas gestiones, pero con tiempo retírense antes que portar grilletes como algunos miembros del Consejo Municipal anterior.

La mejor consulta popular

Mauro Terán Cevallos

Presidente, no piense en desperdiciar una consulta popular con reformas parches, que no solucionan nada, más bien agravan, piense en un cambio estructural, porque mientras subsista la Constitución de Montecristi, subsistirá el correísmo decadente y retrógrado, con todos sus vicios y amenazas, por lo que me permito sugerir una Consulta Popular con una sola pregunta: ¿Dispone usted la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente con tres objetivos: A).- disponer la vigencia de la Constitución de 1998, en sustitución de la Constitución de Montecristi de 2008; B).- conformar el Consejo para la Reforma institucional, para que dirija, regule y ejecute los cambios institucionales que deban producirse conforme la Constitución de 1998. Este Consejo estará compuesto por 20 miembros: 10 de la Academia; 4 por la función Ejecutiva; 3 por la Función Judicial y 3 por la Función Legislativa; C).- Elaborar, aprobar y poner en vigencia reformas que sean necesarias a la Constitución de 1998. La Asamblea se conformará de 70 Constituyentes: 50 de elección popular y 20 funcionales designados por la Academia, los entes de Producción y Comercio; y, las Organizaciones de Trabajadores y Empleados, públicos y privados. Tenga en cuenta, señor Presidente, que solo los cambios estructurales permitirán construir el Ecuador que necesitamos para el Siglo XXI.

Increíble, matemos niños

Julio Tarré Andrade

La Asamblea acaba de aprobar el aborto de niñas y jóvenes. Según su orden solamente se refiere a aquellas que hayan sufrido violación. En conciencia de que éste es un hecho miserable, cobarde e indigno de un hombre, el niño gestado, siendo el más inocente y puro de los tres, será sometido a la más grande cobardía de matar a un bebé indefenso.

La violación tiene que ser castigada con la debida inclemencia al autor, único culpable del hecho. Cambiando la propuesta no puedo tampoco imaginarme como una madre proponga y acepte la muerte de su hijo por nacer. Algo duro y fatal está ocurriendo con la raza humana, no tenemos que seguir tan horrendo ejemplo.

Violencia urbana

Walter Altamirano

Vivo en Estados Unidos desde 1969. Ya me jubilé y pienso regresar al Ecuador. Con la situación de la violencia que el Ecuador está pasando, puedo comparar la situación a la de México. Pienso que el Presidente tiene que militarizar esas zonas de conflicto permanentemente. Esta gentuza no puede amedrentar a la gente que quiere superarse. El Ecuador no puede caer en manos de las mafias. El sistema carcelario tiene que cambiar y la justicia debería considerar implementar la pena capital.

Pico y placa en invierno

Vicente Cabezas

Primera semana de clases de la guagua y tocó llevar y traerla. Con la lluvia y el frío decidí violar la ley y con pico y placa le fui a dejar, al pasar por un control menos mal los ACT detuvieron a la furgoneta escolar que venía delante y logré pasar indemne, pero no siempre voy a tener suerte. Cómo no extrañar cuando el pico y placa empezaba a las 07:00. No importa quedarme en el carro hasta las 21:00 para regresar a casa una vez por semana, pero sí les pido humanidad en las mañanas.