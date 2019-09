Pico todo el día

LEA TAMBIÉN

Con pesar empezamos la medida de Hoy no circula, el problema es que el transporte público no se da abasto con tanto vendedor y el veterano de terno especialista en celulares; además hay líneas como Batán-Colmena que no tiene suficientes buses. No voy a hablar del perjuicio que me causa a mí, sino que veo que los visitadores a médico que trabajan en una empresa vecina, venían temprano a dormir una horita en sus vehículos antes de empezar la jornada laboral. Yo creo que todos nos acostumbramos a hacer sacrificios con el pico y placa, y si nos piden más sacrificio por una repavimentación que no está adjudicada, es porque nos van a dar algo a cambio, por ejemplo mejor trato en el transporte municipal, ya que deberían avisar las paradas o que pongan musiquita antes de atropellarnos como en diciembre. Deducimos que no van a ceder nada, ya que mejor están atacando a los mal parqueados. Veo la basura en cada esquina como en la época del Canguil, del cual pensamos que nadie podía ser peor alcalde. Dicen que hagamos Car ‘pooling’ pero con la cantidad de choros ‘ninis’ porque ni trabajan ni estudian, que atacan en los semáforos y trancones ni pensar en ayudar a los que jalan dedo. La pregunta es ¿Y ahora quien podrá ayudarnos?