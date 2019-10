LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Estuve en una reunión con ex compañeros de la universidad y amigos. Todos estábamos alrededor de los 70 años, por lo cual la mayoría habíamos dejado de trabajar y vivíamos de las pensiones del IESS. Obviamente, lamentábamos haber llegado a esa etapa de la vida, donde los ingresos se habían reducido a una cuarta parte, después de haber sido afiliados a dicha Institución alrededor de 40 años y haber cumplido responsabilidades importantes. Nos sentíamos defraudados por el IESS porque los valores sobre los cuales se habían hecho nuestros aportes no se compadecían con las jubilaciones que estábamos recibiendo.

La pregunta que surgió en todos es: ¿Qué habría pasado con nuestras jubilaciones si el Estado no subsidiaría su pago en el 40% desde el gobierno de Camilo Ponce? Simplemente que se hubieran reducido en el mismo porcentaje con lo cual la burla a la vejez hubiera sido no solo inaceptable sino sobre todo hiriente, no solo para las personas que reciben las pensiones mínimas sino para todos, con lo cual la crítica al Instituto por su politización y la alta burocracia hubieran sido motivo de reclamos masivos, tal vez los más duros que Gobierno alguno hubiera tenido. Ojalá los Directivos del IESS reflexionen sobre su crisis.