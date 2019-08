¡Qué pena Liga!

LEA TAMBIÉN

Soy hincha de LDU desde mi infancia, en la que tuve la suerte de ver en acción a Gem Rivadeneira, Polo Carrera, Tito Larrea, los hermanos Zambrano y otros cracks que no cabrían en esta carta.

No es comprensible que Liga contrate un jugador caro para tenerlo en la banca, hacerlo jugar algunos minutos en algunos partidos y luego lanzarlo a los leones, sin el ritmo y la continuidad adecuados, para que enfrente a un equipo que vino a poner en evidencia, la poca calidad del fútbol ecuatoriano, en general y, la de Liga, en particular. Creo que este proceso desmotivador ha sido una maniobra maquiavélica y perversa la de Repetto contra el jugador Chicaiza, quien, con sólo pasar de un plantel a otro, aparentemente, perdió sus habilidades futbolísticas, su creatividad, su liderazgo en la cancha.



Entiendo que la explicación es que el futbol que practica Chicaiza no calza en el esquema de juego que plantea el entrenador, esquema que lo tiene arañando el octavo lugar de la Liga Pro, que hizo que uno de los dos mejores equipos del actual torneo le propine una goleada, que lo ha eliminado de la Copa Libertadores, que le hizo empatar con el último de la tabla, que le hizo perder con el actualmente décimo tercer equipo de dieciséis.



El campeonato de la temporada anterior liga debe agradecer a que Emelec estaba en manos de un entrenador incompetente. Es muy injusto el desperdicio del que se ha hecho objeto a un destacado jugador quien haría bien, antes de que terminen de desgastarlo, en buscar otro equipo en el que le permitan desarrollar todo su potencial y le saquen el mejor provecho.



Acabo de ver el partido Boca vs. Liga en La Bombonera y creo que así debió jugar Liga en Quito y hubiéramos ido a penales ya que me di cuenta que Boca no es el gran equipo que lució así gracias a que Liga y su esquema lo permitieron. En La Bombonera Boca se mostró como el equipo promedio que es.