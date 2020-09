La misma película

LEA TAMBIÉN

Este 16 de septiembre del 2020, la Asamblea Nacional levantó la inmunidad parlamentaria y autorizó el juicio penal en contra de la asambleísta Karina Arteaga, por el supuesto delito de concusión. Pero tranquila debe estar la Sra. Karina, porque, así tenga juicio, esposas o le dejen en la casa con candado, tendrá sueldo puntualmente hacia el fin de mes mientras no sea destituida. Parece que en Ecuador ya no tienen para pagar por nueva programación porque esta misma película la he visto ya varias veces durante los últimos años.