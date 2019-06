La patria ya es de todos

LEA TAMBIÉN

EL 24 de Mayo una fecha emblemática para los ecuatorianos, escuché su discurso señor Presidente, me emocioné al oír decir de su boca que la crítica para Ud. representa la asesoría gratis y que respetaba la libertad de expresión que por eso se modificó la Ley Orgánica de Comunicación y de la creación del Comité de Protección a los Periodistas. Informó todo lo que ha hecho hasta el momento y detalló los montos que ha invertido y se va a invertir en obras.

Cuánta emoción cuando agradeció a todos los sectores productivos del país y más aún cuando habló de los administradores públicos que son entes productivos de desarrollo, por supuesto que somos instrumentos fundamentales de la dinamización de los procesos administrativos de los ministerios, cada quien en su área y funciones. Pero las injusticias no se deben dejar pasar, en el Ministerio de Educación han sido reclasificados Planta Central, Subsecretarías, Coordinaciones Zonales, Distritos y Circuitos Educativos desde noviembre, pero está pendiente los servidores públicos de las I.E., cuando se hizo el respectivo reclamo los mandos medios contestaron que la reclasificación se va a realizar en tres fases y que actualmente se encuentra en la segunda, sin embargo hasta la fecha estamos esperando que se haga justicia, es un derecho que nos ampara la Constitución A igual trabajo, igual remuneración. En el Art. 51 de la Ley Orgánica de Servicio Público publicado en el Registro Oficial No 294 donde establece que es competencia del Ministerio del Trabajo, ejercer la rectoría en materia de remuneración del sector público y expedir las normas técnicas en materia de recursos humanos. En el Art. 3 de esta Ley dice; expedir el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del servicio público.



También en la Losep, el Ministerio de Trabajo Diseñará el subsistema de clasificación de puestos sus reformas y vigilará su cumplimiento en las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en el Art. 3 de esta ley. ¿Por qué que no ha sido implementado hasta ahora para los servidores públicos con nombramiento el Estatuto Orgánico de procesos expedido en el 2012? ¿Por qué han discriminado a los bibliotecarios y a otros administrativos en el proceso de reclasificación, a pesar de tener los perfiles, títulos académicos y experiencia?... Si la Patria ya es de todos acaso el resto de servidores públicos de las Instituciones Educativas no somos la Patria, señor Presidente tomo sus palabras la educación permite superar la pobreza material, entonces no se deben cerrar las bibliotecas, los museos y centros de arte y más bien se debe dar prioridad a estos servicios porque sin educación y cultura no hay futuro.