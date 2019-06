LEA TAMBIÉN

A través del Municipio de Quito en el Internet –que genera los valores- y del sistema bancario, he pagado las patentes municipales (RAET) hasta el año pasado. Hace pocos días intenté pagar la de 2019 y encontré que el 8 de mayo de 2019, el Municipio generó valores adicionales a las patentes de 2012 a 2015. Me informé en el Municipio que se deben a la resolución 001 de 2011, que incrementó los valores y que recién la aplicaron en 2019.

Lo interesante del caso es que al ciudadano le cargan el valor adicional y unos “intereses por mora tributaria”. Me pregunto y pregunto a los expertos en el tema, si es legal y justo que porque el Municipio no alimentó a tiempo esa resolución a su sistema informático, le cobren al ciudadano intereses, por la negligencia o error ajenos. También queda en duda si es legal que cobren a destiempo las diferencias anotadas. En el Municipio me dijeron que un reclamo administrativo toma de 3 a 6 meses y lo más probable es que me lo nieguen y tenga que pagar más intereses.



La desinformación de algunos funcionarios sería tema de otra carta.No soy el único caso ya que hablé con gente, quienes sentían que no queda más que pagar y tragarse la frustración que estas acciones -posiblemente ilegales o por lo menos faltas de lógica- producen en los ciudadanos.