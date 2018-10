Un paseo al Centro

LEA TAMBIÉN

Despertarse con el aroma a café pasado y el murmullo de la ciudad, mirar al Panecillo a través de las ventanas y recibir al sol que se despierta y traviesamente abraza a los campanarios, centenarios testigos de nuestra historia, son cosas idílicas para muchos. Un día cualquiera, decididos a vivir una experiencia única e inolvidable con la familia, empacamos lo imprescindible en una mochila y fuimos al Centro Histórico de Quito. Fue una tarde lluviosa la que nos recibió y dificultó el ingreso a nuestro destino, pero el avance lento del vehículo permitió que apreciemos desde otro ángulo la belleza que esconde este Centro. Las ventanas de madera rodeadas de geranios sembrados en macetitas pintorescas que abarrotan los tradicionales balcones, las enormes puertas de madera labradas con imágenes que dejan sin aliento al espectador y los recovecos de algunas casas de puertas abiertas que permiten divisar patios internos con piletas de piedra en su centro, y en los altos, balcones de madera que datan de épocas señoriales, son algunas de las cosas que saludan al visitante que ingresa.

Al avanzar por las estrechas calles empinadas, un ruido ensordecedor perturba la paz, es el pito de los autos que se mezcla con las voces de los transeúntes, el sonido de los motores de los autos, el griterío de los vendedores; todos al unísono anuncian que atrás se ha quedado la ciudad moderna y es hora de envolverse con la historia. Un hotel antiguo y remodelado, como muchos que ahora existen en la zona, es nuestro destino. Al ingresar en aquella casona antigua que aún conserva las paredes anchas y los pisos de piedra, sentimos la misma emoción que sienten los turistas al transportarse en el tiempo, a solo unos minutos de Quito, la moderna. Salimos a caminar bajo la fría lluvia quiteña, envueltos en impermeables que parecen fundas gigantescas, nos protegemos bajo un enorme paraguas que con poco éxito evita que nos mojemos, pero no importa, queremos sentir a la ciudad escondida y caminamos sobre el adoquín de La Ronda, callecita antigua del Quito colonial.



Avanzamos hasta el parque 24 de Mayo, caminamos sobre la Venezuela y llegamos a la Plaza Grande, la gente inunda la plaza, los vendedores, los niños y los profetas modernos que gritan en nuestros oídos que el final está cerca; protagonistas mimetizados en el paisaje de la legendaria plaza. ¿Cuán hermoso es el Centro?, depende del ojo que lo mire ya que si echamos un vistazo a la arquitectura antigua, los campanarios, los balcones, las iglesias, etc., el centro es precioso. Pero si miramos la basura regada fuera de los basureros, la bulla de los parlantes estridentes, los desechos orgánicos, tanto líquidos como sólidos regados en las aceras, los innumerables vendedores ambulantes que casi no permiten el paso, etc., pues el centro es un caos.



Sugiero quedarnos con lo primero y tomar acciones para mejorar en lo segundo; el Centro Histórico es de todos los quiteños, chagras y turistas, e igualmente es responsabilidad de los mismos.



Respetemos el oído de los que circulan y bajemos el volumen de los parlantes, colocándolos dentro de nuestros locales, no sobre las veredas. Evitemos pitar si hay congestión, el ruido del pito no ayuda a la circulación, solo hace que el caos tenga una voz estruendosa.