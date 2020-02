LEA TAMBIÉN

En la extensa nota realizada por este Diario referente al ingreso de los pasaportes biométricos que sustituirán a los antiguos, no encontramos ni un solo renglón dedicado a la posibilidad de revalidar dicho documento y no adquirir uno nuevo. Ustedes no me dejarán mentir pero es escaso el porcentaje de ecuatorianos que puedan llenar de sellos de entrada y salida dicho documento a donde viajen para recurrir a sacar uno nuevo, dichos pasaportes deberían incluir 1 página con espacio para al menos una revalidación y así ahorrarle al ciudadano 80 dólares de un pasaporte biométrico costoso para el erario nacional y honrar el golpeado bolsillo de los ecuatorianos.