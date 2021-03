Parques en la ciudad

Quito es un paraíso terrenal con sus montañas maravillosas, edificios con arte y color, avenidas encantadoras, vegetación exuberante y parques mil. La Municipalidad debería preocuparse de los parques que están en completo abandono.

Crear espacios que sirvan para gozar de su sombra, su perfume, sus formas y gozar de su aire que nutre la mente, el cuerpo y son un milagro de la vida.

Se debería hacer senderos, carriles, caminos que sirvan para correr, trotar, caminar, hacer gimnasia y dar satisfacción al cerebro y al corazón. Todo esto traería como secuela la mayor presencia de aves, mariposas y animales para privilegiar y verificar la naturaleza.



Porque los parques son algo vivo, dinámico, útil, que permiten al pueblo la comunicación, la amistad, la cultura, el calor de vivir en lugares de paz, de refugio que atrae y embellece a las ciudades.



Recordemos lo que dice Antonio Machado: “ La Patria, no es el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra; que no basta vivir sobre él, sino para él; allí donde no existe huella del esfuerzo humano no hay patria...”