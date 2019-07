Paquetillos, nueva fórmula

LEA TAMBIÉN

Un ejecutivo responsable es capaz de calcular el impacto de las medidas económicas que adopta para no perjudicar a ningún sector. Los ciudadanos percibimos con asombro que la metodología que emplean de prueba y error; reflejan una profunda improvisación en el manejo económico.

Hace meses se anunciaba una subida del precio de los combustibles, para luego decir que no a todos y finalmente como si pareciera premeditado, aumentan todos a excepción del diésel comercial. Hace pocos días fuimos testigos como uno de los sectores del trasporte demandaba en las calles por el cumplimiento de lo ofrecido por el Gobierno, para mitigar el impacto.



Se anuncia un posible incremento del IVA, aunque los voceros del Gobierno hacen esfuerzos por negarlo; su estrategia es de no configurar un paquetazo sino más bien un conjunto de “paquetillos” en los que incluye la alza de todo, hasta tener incluso una de las gasolinas premium más caras de la región.



Los anuncios los hacen midiendo la reacción de la sociedad y los oportunos tiempos para comunicarlos; por ejemplo, el incremento al IVA, emergió previamente a la Reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID. Ahora aparecen algunos voceros asignados para decir que sería anticipado hablar del tema y otros que se trataría de buscar un mecanismo de diferenciación a dicho impuesto.



Los “paquetillos” seguirán, evidencian, la desesperación por conseguir recursos a cualquier costo; incluso sin previsión de los mecanismos e impactos. Queda demostrado que no hay una política económica-social y que el préstamo del FMI, la austeridad, el alza de precio, son medidas escasamente fructíferas.