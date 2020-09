Panorama económico y laboral tras el covid

LEA TAMBIÉN

El panorama laboral y económico después del covid- 19 en nuestro país hoy por hoy tiene un gran reto y es salir de la grave crisis económica en la que se encuentra por la pandemia global relacionada con el covid- 19, las medidas de emergencias fueron accionadas por parte del Gobierno ecuatoriano. ¿Pero, realmente nuestro gobierno tomo medidas de prevención ante la situación? 28 de febrero del 2020, primer caso de covid- 19 detectado en el Ecuador, los medios de comunicación comenzaron con la alerta, a su vez el Gobierno tomó la palabra he indico que todo estaba controlado, no debíamos temer; la realidad fue otra no estuvimos preparados, dejando un panorama de desempleo, miles de personas fueron separadas de su trabajo tomando en cuenta el Art.169 del Código de Trabajo: “Por causas como un incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar”, empresas en quiebra por la falta de ingresos, y un gobierno que ha tenido inestabilidad económica por los grandes fraudes cometidos. Sin duda alguna está pandemia ha tenido un gran impacto en el panorama laboral y económico de nuestro gran país, saldremos adelante de esto, porque Ecuador jamás se rinde, hemos pasado por otras catástrofes y nos hemos levantado, gran pueblo luchador de nuestra patria digna.