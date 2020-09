Nunca más pandemias gubernativas como la de Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

Recibir un gobierno de manos de Moreno es una prueba de fuego; pocas veces un gobernante ecuatoriano tendría que recibir el país en condiciones tan catastróficas, en lo económico y moral, que están llevando a la desesperación a todos los sectores de la población.

Las consecuencias y efectos son más grandes cada día: desempleo, delincuencia, corrupción generalizada, atraso en los pagos de salarios a maestros y empleados públicos, falta de medicinas y atención en los hospitales públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS…



El Estado necesita mensualmente USD 1500 millones, los ingresos no sostienen a los egresos de los roles.



La actual situación del Ecuador requiere de un gran presidente que actuando con convicción y decisión, lleve a cabo los cambios y transformaciones necesarios, que batalle por los intereses populares; no folclóricos candidatos que prometen que en caso de ganar harán campeón de la Copa Libertadores de América a un equipo, como si viviéramos solo del fútbol u otro populista del nefasto correísmo que aspira a solucionar los problemas con relaciones de la empobrecida Cuba y Rusia, rechacemos también a oligarcas convertidos en populistas.



Si sabemos que con una pésima economía no se puede ser buen presidente; entonces hay que revisar cifras con los candidatos y discutir sus planteamientos con proyección, porque el pueblo necesita que le digan la verdad.