Fin de la pandemia?

La pandemia que azota a la humanidad, que está en peligro de extinción, si no se toman en cuenta todas las sugerencias que se viertan sobre dicha enfermedad. Si no lo hace la Organización Mundial de la Salud, que lo haga otro organismo mundial convocando a los representantes de las potencias mundiales del G20, para suscribir un acta de compromiso por la humanidad que tenga como fin lo siguiente:- 1.- Que, los Representantes de las potencias mundiales del G20, se comprometan a dar de baja de sus laboratorios públicos o privados la creación o manipulación de cualquier clase de plagas o virus, que sirvan posteriormente para usarlo y atentar contra la población civil de otro país, transmitiéndolo o propagándolo consciente o inconscientemente como arma biológica, bacteriológica, etc. 2:- Si un país crea dicha arma biológica para ser a toda costa tener hegemonía sobre las demás naciones, que sea sancionada mundialmente. 3:-Si una potencia quiere vanagloriarse de ser la primera en todos los campos del desarrollo, que dicha ambición y locura la traslade al campo de lo militar, y no vulnerar los derechos poblaciones civiles indefensas, como se ha visto con esta pandemia. 4:-Es evidente que, la OMS, el gobiernos chino, y los seudos izquierdistas del siglo 21 son una entelequia del oscurantismo, se adulan, se alaban, se perennizan y confabulan contra los gobiernos democráticos. 5:- La única solución para que la humanidad vuelva al estado anterior, es una vacuna, sino las personas como mi caso de 66 años, judicial jubilado, “encarcelado” desde que comenzó en Ecuador, estamos propensos a sufrir una “cadena perpetua”.