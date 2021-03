¡La pandemia nos hizo recursivos!

Este mes de marzo se cumple ya un año desde que el SARS- CoV2, obligó al mundo entero a cambiar por completo la forma de vida, en especial el tema del entretenimiento el cual fue uno de los ámbitos más golpeados a su vez afectando tanto a jóvenes como adultos. Pues hoy en día resulta casi imposible realizar actividades que antes nos parecían tan comunes como: ir a un concierto, ir al cine, ir a un bar o una discoteca, etc.

Pero no todo fue negativo, pues la necesidad de actividades de esparcimiento generó que modifiquemos la forma a la que estábamos acostumbrados a desarrollar este tipo de actividades, por ejemplo, una de las formas más novedosas de asistir a conciertos fue el proporcionar a cada persona una burbuja de plástico, la cual tenía una capacidad máxima de tres personas.



Por otro lado, también regresamos por un momento a la moda de los autocines, dando la oportunidad a las generaciones más jóvenes de disfrutar este tipo de experiencias, que quizás no hubieran sido posibles de no haber sido por la crisis sanitaria que vivimos.